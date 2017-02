Luis Enrique: ‘Het zou toch absurd zijn als ik niet met Messi zou praten?’

Lionel Messi werd afgelopen zaterdag in het met 3-0 gewonnen competitieduel tegen Athletic Club na een uur spelen naar de kant gehaald door Barcelona-trainer Luis Enrique. Het leidde tot de meest wilde speculaties in de media, vooral doordat de oefenmeester er in eerste instantie zelf over zweeg. Nu legt Luis Enrique uit dat zijn sterspeler wat rust wilde geven en dat hij daar met hem over gesproken heeft.