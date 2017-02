Depay zorgt voor dilemma: ‘We weten dat hij niet op zijn best is’

Memphis Depay trok vorige maand naar Olympique Lyon en wordt in het oosten van Frankrijk gezien als een belangrijke speler voor de toekomst. De van Manchester United overgekomen vleugelspeler begon afgelopen weekend tegen Saint-Étienne weliswaar in de basis, maar speelde een ongelukkige wedstrijd. De club weegt nu af wat de beste tactiek omtrent Depay is.

“Depay heeft voor zijn komst weinig speeltijd gehad en daarom zit Bruno nu met een dilemma. Of hij laat Depay starten, wetende dat die nog niet op zijn best is of hij gebruikt Memphis als wissel”, citeert De Telegraaf voorzitter Jean-Michel Aulas. “Maar dat vertraagt het gewenningsproces weer. Bruno maakt zijn keuzes aan de hand van sportieve criteria. Hij wil Memphis zo snel mogelijk op honderd procent krijgen.”

De kritieken in de Franse pers op Depay waren na de derby tegen les Verts niet mals. Zo kreeg de Oranje-international van L’Equipe het rapportcijfer 2 voor zijn prestatie tegen Saint-Étienne en was hij daarmee volgens het medium de slechtste man op het veld.

