City-huurling speelt weinig bij PSV: ‘Ik zal de trainer moeten overtuigen’

Met grote verwachtingen werd Oleksandr Zinchenko afgelopen zomer door PSV gehuurd van Manchester City. Het Oekraïnse talent komt in Eindhoven echter niet in aanmerking voor een basisplaats en speelde voor dinsdag voor het eerst met Jong PSV in de Jupiler League. Ook daar legt Zinchenko de lat voor zichzelf behoorlijk hoog.

“Ik kijk altijd wat er beter kan en wil mezelf blijven ontwikkelen”, zegt de middenvelder tegen het Eindhovens Dagblad. In de eerste seizoenshelft kwam Zinchenko tot dertien wedstrijden in het eerste elftal van PSV. “Ik zal de trainer moeten overtuigen en het zelf moeten laten zien.”

Op de favoriete positie van Zinchenko, die van aanvallende middenvelder, heeft trainer Phillip Cocu al de nodige opties. Bijvoorbeeld Siem de Jong en Marco van Ginkel kunnen ook op die positie spelen. Daarom gebruikte Cocu de jonge Oekraïner in de eerste seizoenshelft al eens als buitenspeler.