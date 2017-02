ADO Den Haag neemt per direct afscheid van Petrovic

ADO Den Haag heeft dinsdagochtend via de officiële kanalen bekend gemaakt per direct afscheid te nemen van Zeljko Petrovic. De 51-jarige Montenegrijn, die sinds afgelopen zomer voor de groep stond in de Hofstad, is daarmee de eerste trainer die in dit Eredivisie-seizoen voortijdig de laan uit is gestuurd.

Petrovic stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij ADO Den Haag en volgde daar destijds Henk Fraser op. Assistent-trainer Ekrem Kahya zal voorlopig als interim-trainer fungeren, terwijl de club zich gaat beraden op de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen. "Het was een moeilijke beslissing. Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures", zegt algemeen directeur Mattijs Manders op de website van de club.

"Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club, maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club, maar soms werkt het gewoon niet meer", gaat Manders verder. ADO Den Haag staat sinds afgelopen weekeinde op de zestiende plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van nacompetitie.

Jeffrey van As, manager voetbalzaken, zegt dat in onderling overleg is besloten dat de spelersgroep een nieuwe oefenmeester nodig heeft. "De spelersgroep is inmiddels uitgebreid en Petrovic heeft er keihard aan gewerkt en er alles aan gedaan, maar wij hebben het idee dat de groep iets anders nodig heeft. In ons gesprek werd duidelijk dat onze trainer het in grote lijnen met ons eens was", stelt Van As. "Dus hebben wij gekeken naar het belang van ADO Den Haag, en in die lijn een beslissing moeten nemen. Een lastige beslissing, omdat Zeljko een prachtig mens is die het vuur uit de schenen heeft gelopen voor ADO Den Haag en ook in moeilijke tijden een rots in de branding is geweest."

