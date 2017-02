Ajax-aanvoerder houdt opties open: ‘Wil het hoogste te bereiken’

Davy Klaassen is dit seizoen van grote waarde voor Ajax. De middenvelder maakte al tien competitietreffers en was goed voor vijf assists. Mogelijk wacht komende zomer een stap naar het buitenland, maar de aanvoerder van de Amsterdammers houdt nog in het midden waar zijn toekomst ligt.

“Voorlopig is die toekomst gewoon bij Ajax. In de zomer kijken we wel weer verder. Mocht ik vertrekken dan gebeurt zoiets echt op gevoel”, vertelt Klaassen in gesprek met Never Offside. “Ik heb wel de ambitie om het hoogste te bereiken en bij een topploeg in een mooie competitie te spelen. Welke competitie is moeilijk te zeggen. Ik kijk wel veel Engels voetbal en Daley Blind vertelt wel eens over een club als Manchester. Dat lijken mij natuurlijk hartstikke mooie clubs, maar het is te moeilijk om nu al aan te geven wat ik wil.”

Als aanvoerder is Klaassen van groot belang voor Ajax. “Het moet wel in je zitten om aanvoerder te zijn. Je hebt bijvoorbeeld jongens die heel stil zijn. Dat was ik vroeger misschien ook wel, maar ik stond er wel open voor om meer verantwoordelijkheid te nemen”, stelt de middenvelder. “Als ik eenmaal voetbal, dan maakt het me niet zoveel uit hoe er gewonnen wordt. In het veld probeer je wel rekening te houden met je voorbeeldrol, maar het mag winnen eigenlijk nooit in de weg staan.”