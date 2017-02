‘Lamprou zou tot de drie bestbetaalde spelers in de selectie gaan behoren’

Kostas Lamprou uitte maandag forse kritiek op de handelswijze van Willem II rond zijn contractverlenging. In Tilburg was men niet blij met de uitspraken van de Griekse doelman, die direct op het matje geroepen werd. Technisch manager Joris Mathijsen heeft zo zijn eigen versie van het verhaal.

“Ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag om Kostas voor onze club te behouden. Hij zou tot de drie bestbetaalde spelers in de selectie gaan behoren”, reageert Mathijsen tegenover het Eindhovens Dagblad. Hij heeft maandag direct met Lamprou gesproken over diens uitlatingen in het Brabants Dagblad. “Ik had liever gehad dat hij met zijn grieven naar mij was gekomen.”

De Griek had namelijk laten weten dat hij door de handelswijze van Willem II voor veel mensen een geldwolf lijkt. Lamprou wilde zijn contract niet verlengen op de door Willem II gesteld voorwaarden, omdat daar volgens hem te weinig waardering uit sprak. Sinds tweeënhalf jaar staat hij onder de lat bij de Tilburgers, waar in die tijd slechts één wedstrijd miste.