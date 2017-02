Van Persie: ‘Hij zei: 'Je bent oud, kun je niet met de veteranen spelen?''

Robin van Persie zorgde afgelopen zondag in het duel tegen Besiktas voor nogal wat ophef. De Nederlander smeerde Dusko Tosic een rode kaart aan, maakte gebaren richting het publiek van Besiktas en juichte provocerend richting Oguzhan Özyakup. Voor het eerst heeft Van Persie nu zelf gereageerd op de ruzie met zijn oude Arsenal-maatje.

“Hij zei iets tegen mij in het Nederlands. Ik kon niet precies horen wat het was”, zegt Van Persie in de Turkse media. “Ik dacht dat hij een grapje maakte en ik schudde met mijn hoofd, maar hij Oguzhan bleef maar doorgaan en zei na de vrije trap: Je bent oud, kan je niet met de veteranen spelen? Nu zegt hij dat hij degene is die beledigd is..”

Özyakup liet al na de wedstrijd weten dat hij geen vrienden meer is met de Nederlander. “Ik wil maar één ding zeggen: ik was zeer goed bevriend met een bepaalde speler op het veld. Dat is nu veranderd. Soms zie je het ware gezicht van iemand pas op het veld”, aldus de in Zaandam geboren middenvelder.

Robin van Persie had het met iedereen van Besiktas op het veld en de tribune aan de stok, maar hij is wel de maker van het enige doelpunt van de wedstrijd! Hoe vier je dat dan? Juist, voor de neus van Oguzhan Özyakup, een van de spelers met wie hij ruzie had. #vanpersie #fenerbahce #besiktas #fener #rvp Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 5 Feb 2017 om 11:36 PST