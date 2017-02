Delegatie van Barcelona keek zondag naar Zweed

AS Roma heeft zijn oog laten vallen op Karol Linetty. De Poolse middenvelder is dit seizoen basisspeler bij Sampdoria en zal de Romeinen naar verluidt acht miljoen euro kosten. (Corriere dello Sport)

Cheik Tioté leek Newcastle United vorige maand nog te gaan verruilen voor Sporting Gijón, maar opteert nu voor een lucratief avontuur in China. De middenvelder kan tekenen bij Shandong Luneng. (The People)

Real Madrid heeft zijn oog laten vallen op Hugo Lloris. De doelman verlengde zijn contract bij Tottenham Hotspur onlangs nog tot medio 2022, maar de Spaanse grootmacht is vastberaden Lloris los te weken. (The Telegraph)