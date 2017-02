‘Monsterklus’ voor Ajax: ‘Doen er alles aan om het zo snel mogelijk te regelen’

Ajax rondde in de slotfase van de winterse transfermarkt de komst van David Neres af. Daarmee zit het werk voor de Amsterdamse club er echter nog niet op. Het in orde krijgen van het papierwerk is ook een hele klus, ook al voorziet Ajax geen problemen. "We doen er alles aan om de werkvergunning zo spoedig mogelijk te regelen, maar per geval is het verschillend", erkent woorvoerder Miel Brinkhuis.

Volgens De Telegraaf zal Neres in het gunstigste geval aan het einde van deze maand speelgerechtigd zijn. De negentienjarige aanvaller is hoe dan ook nog actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 en zal op zijn vroegst een week eerder in Nederland arriveren. Ondertussen werken tal van instanties deze maand aan de ’aanvraag GVVA’ , een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid. 'Een monsterklus', zo kopt het dagblad, verwijzend naar duizelingwekkende ambtelijke molen om de aanvaller speelgerechtigd te krijgen.

Het begeleiden van Neres in zijn eerste weken is ook van cruciaal belang. "Dan moet je denken aan huisvesting, bankzaken, het dagelijkse vervoer van en naar club en allerlei andere dingen, waardoor hij wegwijs wordt bij Ajax, maar ook in het leven buiten de trainingen en de wedstrijden om." Het blijft onduidelijk wanneer de Braziliaan voor het eerst in actie gaat komen. "Ajax geeft hem de tijd. Dat liet Marc Overmars eerder ook al weten, dus pin me er niet op vast wanneer zijn eerste training bij Ajax is, laat staan wanneer hij in een wedstrijd te bewonderen zal zijn."