Lof voor ‘reus van Feyenoord’: ‘Momenteel is hij misschien wel de beste’

Bij Feyenoord loopt men weg met Eric Botteghin. De verdediger laat vooralsnog zien dat hij zijn transfersom van bijna drie miljoen euro meer dan waard is. Bij PEC Zwolle, NAC en FC Groningen werd de Braziliaan vooral als een degelijke verdediger gezien, die zijn plafond had bereikt. Botteghin haalt bij de koploper echter een hoog niveau.

Botteghin werkte in Nederland aan zijn tekortkomingen, zoals opbouwen. "Maar de hoofdtaak van een verdediger is dat hij de aanvaller uit de wedstrijd speelt'', zegt de centrale verdediger van 1 meter 93 in het Algemeen Dagblad. "Die mag gewoon niet scoren. Zo simpel is het.'' Ook John de Wolf is onder de indruk van de basiskwaliteiten van de Braziliaan. "Botteghin sloopt gewoon de spits van de tegenstander.''

"Op dit moment misschien wel de beste speler van Feyenoord'', zegt Frans Bouwmeester. Hij haalde hem als scout ooit van PEC naar NAC. "Zijn motoriek is misschien gebrekkig, maar ga er maar een middagje tegen spelen.'' Jan Everse dacht in hun gezamenlijke periode bij PEC dat Botteghin in de subtop zou eindigen. Nu speelt hij voor de koploper van de Eredivisie. "Natuurlijk, dat heeft ook te maken met het dalende niveau van de Eredivisie. Maar Botteghin is zeker niet de minste bij Feyenoord."