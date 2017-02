‘Je baalde op de bank als Ajax alsnog won of gematst werd door de arbiter’

Elk weekend op weg naar de ontknoping in de Eredivisie heeft een extra dimensie, hoofdzakelijk omdat de titelconcurrenten vrijwel nooit tegelijkertijd in actie komen. Ajax, Feyenoord en wellicht toch ook PSV kunnen elkaar de komende maanden helemaal gek maken, door elkaar steeds op te jagen. Bij FC Twente weet men er alles van. In 2009/10 werden de Tukkers kampioen, maar Ajax bleef maar winnen en had een beter doelsaldo.

Ajax blééf destijds na de winterstop maar winnen en dat zorgde soms voor ongemak in Enschede. "Zeker als ze dan in de laatste minuten alsnog wonnen of gematst werden door de scheidsrechter, dan zit je toch eventjes te balen op de bank", zo erkent oud-doelman Sander Boschker in het Algemeen Dagblad. "Zo van: tja, nu moeten wij het toch óók weer doen.'' De concurrentie 'doodzwijgen' kan een doorslaggevende factor zijn. "Steve McClaren hoorde je toen echt nooit over Ajax. Die voelde dat perfect aan: dat gaat alleen maar averechts werken. En juist dat doodzwijgen gaf ons ook wel kracht.''

De overtuiging zat echter ook in de spelersgroep zelf, vindt Boschker. "Natuurlijk keken we dus naar de concurrent. Maar als Ajax dan weer won, was het ook vaak: ok, jammer. Knop om, bam, zelf winnen.'' Ronnie Stam leefde naar eigen zeggen in een soort tunnel. "En baalde ook echt wel als Ajax weer 'gewoon' won. Bij mij persoonlijk zorgde dat echt wel voor spanning." Na de uitzege op Vitesse, waarin men tien minuten voor het einde met 1-0 achter stond, zag Stam het licht. "Die wedstrijd was voor mij écht een moment: op eigen kracht gaan we het redden.''