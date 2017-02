Ajax moet aankoop David Neres mogelijk twee rugnummers uitdelen

De kans is aanwezig dat David Neres in zijn eerste half jaar bij Ajax met twee verschillende rugnummers gaat spelen. Dit is waarschijnlijk het geval als de club uit Amsterdam ten koste van Legia Warschau naar de volgende ronde van de Europa League gaat.

Neres gaat in de Eredivisie met rugnummer 7 spelen."In het geval dat hij nog in de Europa League uitkomt, dan speelt hij met 77, omdat hij van de UEFA niet met 7 mag aantreden", zo legt Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis in De Telegraaf uit. "Dat nummer is al door Anwar El Ghazi gebruikt."

"In Nederland is dat geen probleem, internationaal wel." Ajax wacht overigens nog op groen licht om Neres te kunnen laten debuteren. De Braziliaan is hoe dan ook nog actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20.