Vitesse niet blij met mogelijke koper: ‘Er is geen binding met de club’

Een Amerikaanse investeerder is met GelreDome-eigenaar Spes Bona in gesprek om het stadion van Vitesse over te nemen. Een hard gelag voor Vitesse, dat het bijna twintig jaar oude stadion zelf wil kopen. "We zijn hier dus zeker niet blij mee", reageert Vitesse’s algemeen directeur Joost de Wit dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

"Zo’n vastgoedinvesteerder heeft geen binding met de club en de regio en natuurlijk alleen maar als doel om zo veel mogelijk winst uit het pand te halen. Dat is een heel ander doel dan wij, als bespeler, zouden hebben", zo laat De Wit in het dagblad weten. Vitesse-eigenaar Alexander Chigirinskiy staat achter de plannen van Vitesse, dat echter op veel blokkades is gestuit.

Zo moet een voetbalclub bij aankoop van GelreDome een boete van 11,3 miljoen euro betalen, zo heeft de provincie Gelderland destijds bepaald. Dit omdat GelreDome niet alleen het decor moet zijn voor voetbalwedstrijden, maar ook voor andere evenementen. "Tegenwoordig moet een stadion juist ook in onze ogen multifunctioneel zijn, dus dat lijkt me een achterhaalde redenatie", zegt De Wit. "Het schrappen van de clausule zal niemand geld kosten. Ons huurcontract loopt nog tot 2023. Alles bij elkaar betalen we inmiddels meer dan twee miljoen euro per jaar, een te hoog bedrag voor een club als Vitesse."