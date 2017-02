Nijland hoopt dat miljoenenaankoop Neres ‘bloedhond’ voor Ajax is

Hans Nijland hoopt voor Ajax dat men met de Braziliaanse miljoenenaankoop David Neres een nieuwe Luis Suárez of Bruno Silva in huis heeft gehaald. "Bloedhonden, in de goede zin van het woord", zo vertelt de algemeen directeur van FC Groningen dinsdag in De Telegraaf. Suárez en Silva startten hun loopbaan in Europa bij de noorderlingen en maakten vervolgens de overstap naar Ajax.

"Die Zuid-Amerikaanse mentaliteit mist de Eredivisie. We hebben nu te veel leuke, lieve, aardige jongens", zo vertelt Nijland. Het geheim van een goede inburgering van temperamentvolle Zuid-Amerikanen is hoofdzakelijk zorgen dat ze zich zo snel mogelijk thuisvoelen, zo stelt de sportbestuurder. "Dat kan ook door weleens begrip te tonen als zij dingen anders doen dan hier gebruikelijk is."

Zo kwam Suárez eens een vrijdagmiddag terug van een interland met Uruguay, terwijl FC Groningen in de avond een competitiewedstrijd speelde. Hij was zeer boos over zijn plaats op de bank. "Hij begreep er helemaal niets van, was eigenlijk gewoon hartstikke boos en vroeg of we niet wilden winnen. Voor rust liep het voor geen meter, dus werd Luis ingezet. En verdomd, hij zette in zijn eentje het duel op zijn kop. Goed dat we hem niet hadden bestraft om zijn emotionele reactie", lacht Nijland.