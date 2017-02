Dinsdag, 7 Februari 2017

Borussia Dortmund vreest miljoenentransfer Aguero

Tianjin Quanjian kreeg een afwijzing van Nikola Kalinic en heeft de aandacht verlegd naar een andere speler uit de Serie A. De Chinese club heeft vijftig miljoen euro over voor Felipe Anderson van Lazio. (Diverse Italiaanse media)

Alejandro Gomez acht zich in de zomer klaar voor een transfer naar een topclub. De captain annex aanvallende middenvelder van Atalanta geniet interesse van zowel AS Roma als AC Milan. (Sky Italia)

Borussia Dortmund vreest voor een zomerse transfer van Sergio Agüero. Manchester City zal in dat geval het volledige transferbedrag gebruiken om Pierre-Emerick Aubameyang naar Engeland te halen. (The Sun) Manchester City zal in dat geval het volledige transferbedrag gebruiken om Pierre-Emerick Aubameyang naar Engeland te halen.

Bright Osayi-Samuel startte dit seizoen pas zeven keer voor Blackpool in de competitie, maar de middenvelder heeft over belangstelling niet te klagen. Everton en Aston Villa hebben interesse in de Engelsman. (The Sun)

Paul Pogba speelt vanaf komend seizoen wellicht tegen zijn broer in de Premier League. Watford wil Florentin Pogba, die sinds 2012 in de defensie van Saint-Étienne staat, in de zomer naar Engeland halen. (Le10Sport)