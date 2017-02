Boze Oosterwijk na een week al in de clinch met Vreven: ‘Reactie niet top’

Jari Oosterwijk werd maandag door trainer Stijn Vreven, voorafgaand aan het duel tegen FC Dordrecht (1-0), buiten de wedstrijdselectie van NAC Breda gezet. De aanvaller kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat hij op de bank begon. De huurling van FC Twente liet echter weten dat hij in de basis wilde staan en dit leidde tot een ruzie.

Oosterwijk maakte enkele minuten voor het einde van de winterse transfermarkt de tijdelijke overstap naar NAC. "Hij heeft zeer teleurgesteld gereageerd op zijn niet-basisplaats. Ik vond zijn reactie niet top", laat Vreven aan Omroep Brabant weten. "Hij mag best vinden dat hij in de basis hoort, maar je moet wel de normen en waarden in het vaandel houden. Bij NAC is er een wij-gevoel."

"Het is een jonge jongen die fouten mag maken en ik hoop dat hij ervan leert. Ik had er geen goed gevoel bij en morgen gaan we rustig rond de tafel zitten en een goed gesprek voeren." Oosterwijk debuteerde vrijdag tijdens het uitduel met FC Den Bosch in de basis van NAC. In de slotfase redde hij de eer, door uit een strafschop de eindstand te bepalen op 2-1.