Conte wilde oude bekende halen: ‘Normaal dat Swansea niet akkoord ging’

Fernando Llorente werkte bij Juventus met Antonio Conte en was afgelopen maand dicht bij een hereniging met de Italiaanse manager. Conte wilde de spits graag naar Chelsea halen, maar Swansea City weigerde Llorente van de hand te doen in de winterse transferperiode.

"Ik ken Conte van mijn tijd bij Juventus, maar het is moeilijk om een transfer in de winter te maken. Het is normaal dat Swansea niet akkoord ging met een transfer", vertelt Llorente, die dit seizoen acht keer scoorde in 23 officiële duels, aan de Daily Mirror. "Ik ben volledig gefocust op het team en kijk ernaar uit de ploeg te helpen in de strijd tegen degradatie. Ik ben tevreden met de resultaten van de laatste weken."

Swansea verloor afgelopen weekeinde weliswaar in blessuretijd bij Manchester City (2-1), maar het elftal van Paul Clement is bezig aan een prima reeks: in de laatste vijf wedstrijden vergaarden the Swans negen punten. "Het zal zwaar worden, maar we hopen op dezelfde manier door te gaan'', besluit Llorente. Zondag wacht voor Swansea de degradatiekraker met Leicester City.