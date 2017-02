Zeldzame ruststand leidt verlies VVV in, Jong Ajax geeft het volledig weg

VVV-Venlo heeft maandagavond de eerste competitienederlaag sinds 14 oktober 2016 geleden. De lijstaanvoerder ging op bezoek bij Jong PSV ten onder. Nummer twee Jong Ajax kon niet profiteren. De jongelingen uit Amsterdam gaven bij Fortuna Sittard een voorsprong van 0-2 uit handen, na een zeer slechte tweede helft. MVV en FC Volendam deden het met een overwinning op respectievelijk FC Oss en FC Den Bosch derhalve goede zaken.

Jong PSV - VVV-Venlo 2-1

Het bezoek uit Limburg nam na een kwartier de leiding; een aanval vanaf de rechterkant kwam via Danny Post terecht bij Mats Seuntjens, die scoorde. Nog voor rust zorgde Jong PSV voor de ommekeer. Jerold Promes verzorgde de 1-1, door zijn eigen doelman Delano van Crooy te passeren, en vlak voor rust schoot Sam Lammers de 2-1 binnen. Zodoende ging VVV voor het eerst sinds maart 2016 in een uitduel in de Jupiler League met een achterstand de rust in. Het team van Maurice Steijn slaagde er in het tweede bedrijf niet in om Remko Pasveer nóg een keer te passeren, al sleepte Jong PSV de zege met het nodige kunst- en vliegwerk over de streep.

Fortuna Sittard - Jong Ajax 5-2

Na één minuut en 43 seconden liep Fortuna reeds achter de feiten aan. De eerste aanval van Jong Ajax werd door Vaclav Cerny verzilverd: 0-1. Het team van Sunday Oliseh toonde strijdkracht, maar het leverde de Limburgers niets op. Hoewel Jong Ajax tegelijkertijd niet veel liet zien, verdubbelde Mateo Cassiera vijf minuten voor rust de voordelige marge. Na rust gaf Jong Ajax het echter compleet weg. Finn Stokkers scoorde zes minuten na rust, maar het echte debacle kwam in het laatste kwartier tot stand. Perr Schuurs nivelleerde de tussenstand, waarna Fortuna in de laatste elf minuten de zege veiligstelde via Gavin Vlijter en twee treffers van invaller Djibril Dianessy.

FC Oss - MVV Maastricht 0-3

Na een doelpuntloze eerste helft leek een penalty vlak na rust het scorebord in beweging te krijgen. Bo Geens stopte echter de elfmetertrap van Tom Boere en dat was een cruciaal moment. Tien minuten later was Jordy Deckers, de vervanger van de geblesseerd geraakte Ronald Koeman jr., kansloos op loeihard schot van Thomas Verheijdt: 0-1. Twintig minuten voor tijd zette Joeri Schroyen de 0-2 op het scorebord. In de slotminuten vergrootte MVV de voordelige marge: Verheijdt scoorde uit een vrije trap van invaller Patrick N'Koyi.

NAC Breda - FC Dordrecht 1-0

NAC had wat goed te maken voor eigen publiek na de verloren derby tegen FC Den Bosch (2-1) van vorige week vrijdag en het team Stijn Vreven ging furieus van start tegen Dordrecht, dat slechts één punt overhield aan zijn laatste zeven duels op vreemde bodem. Thomas Agyepong bereikte na slechts vier minuten spelen Manu García, waarna de huurling van Manchester City beheerst binnenschoot. NAC kreeg daarna via Shane O’Neill en Arno Verschueren goede kansen om reeds in de eerste helft afstand te nemen van een pover Dordrecht, maar het tweetal slaagde er niet in de voorsprong te verdubbelen. Ook na rust ging NAC slordig om met haar mogelijkheden en was het uiteindelijk aan doelman Jorn Bordeel te danken dat de punten in het Rat Verlegh Stadion bleven.

De Graafschap - SC Cambuur 3-0

De eerste helft op De Vijverberg was er een om snel te vergeten. Beide ploegen kwamen nauwelijks in de buurt van het vijandelijke doel en grossierden in foutieve passes en onhandige overtredingen. Tim Linthorst en Anthony van den Hurk werden op de bon geslingerd namens De Graafschap, terwijl ook Tarik Tissoudali en Jergé Hoefdraad door scheidsrechter Martin Perez werden bestraft met een gele kaart. Henk de Jong vergaarde nog geen punt met De Graafschap sinds zijn komst in december vorig jaar, maar de oefenmeester zag zijn elftal sterk uit de kleedkamers komen. Anthony van de Hurk schoot De Superboeren tien minuten na rust op voorsprong, waarna Youssef El Jebli en Bart Straalman de zege vlak voor tijd veiligstelden.

FC Volendam - FC Den Bosch 2-1

Volendam ging vorige week verrassend onderuit op bezoek bij FC Emmen (3-1), maar de ploeg van Robert Molenaar is in het eigen Kras Stadion nagenoeg onklopbaar. De Wijdbroeken verloren dit seizoen thuis in de competitie pas éénmaal en kenden ook tegen Den Bosch een voortvarende start. Kees Kwakman nam een afvallende bal na een kleine twintig minuten spelen direct op de slof en gaf doelman Nick Leijten voorts het nakijken met een schitterende volley. Volendam was de betere ploeg in het eerste bedrijf en was vlak voor rust dicht bij de 2-0 toen Dennis van der Heijden plots opdook voor Leijten. Het schot van de negentienjarige spits zeilde echter rakelings over het doel. De thuisploeg liet ook na de onderbreking enkele goede kansen onbenut en leek daar een kwartier voor tijd de rekening voor gepresenteerd te krijgen, toen Romero Regales raak kopte. Kevin van Kippersluis besliste in de blessuretijd echter toch nog anders en bezorgde Volendam met een rake vrije trap alsnog de winst.