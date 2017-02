Vreven laat ontevreden Twente-huurling buiten wedstrijdselectie NAC

Jari Oosterwijk is buiten de wedstrijdselectie van NAC Breda gelaten voor het thuisduel van maandagavond met FC Dordrecht. De van FC Twente gehuurde aanvaller was door trainer Stijn Vreven medegedeeld op de reservebank plaats te moeten nemen, maar Oosterwijk wenst zich niet te schikken in een dergelijke rol.

Oosterwijk maakte in de laatste seconden van de winterse transfermarkt de overstap naar Breda. De 21-jarige spits scoorde vrijdag direct bij zijn debuut tegen FC Den Bosch (2-1 verlies). Vreven opteert maandag tegen Dordrecht in de punt van de aanval echter voor Cyriel Dessers en dat is bij Oosterwijk in het verkeerde keelgat geschoten, zo meldt BN De Stem. De jongeling zou woedend hebben gereageerd op de beslissing van zijn coach.

Overigens mag het geen verrassing heten dat Vreven de voorkeur geeft aan Dessers. Laatstgenoemde miste het treffen met Den Bosch vanwege een schorsing, maar is bezig aan een prima seizoen. Met twaalf competitietreffers is hij clubtopscorer van NAC.