‘Ik had verwacht dat het lastiger zou zijn om in de Premier League te spelen’

Gabriel Jesus debuteerde met een doelpunt tegen West Ham United en nam zondag in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Swansea City zelfs de hele doelpuntenproductie van Manchester City voor zijn rekening. De Braziliaan kent dus weinig aanpassingsproblemen in de Premier League, terwijl hij dat zelf wel verwacht had.

“Ik dacht dat het vanwege het weer moeilijker zou zijn om hier te voetballen. Ik ben blij”, liet hij na de wedstrijd optekenen ESPN Brazil. “Ik ben blij dat ik hierheen ben gekomen. Het is het werk van iedereen die belangrijk is in mijn leven. Mijn familie, mijn vrienden, mijn zaakwaarnemer. Ik ben blij dat ik goede mensen aan mijn zijde heb.”

Jesus, die Sergio Agüero voorlopig op de bank houdt, wil niets weten van de recente kritiek op het spel van the Citizens: “We zullen het nooit perfect doen, dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle spelers. We moeten, in de wetenschap dat we het nooit zullen bereiken, wel op jacht naar die perfectie. Ik ben blij dat mijn droom uitkomt, om dit City-shirt te mogen dragen, in Europa.”