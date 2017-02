‘Pogba is de beste, maar hij komt daar samen met Kroos en Busquets achter’

Geoffrey Kondogbia gold twee jaar geleden met een transfersom van 36 miljoen euro als een grote aankoop voor Internazionale. De Fransman worstelde onder Frank de Boer met zijn vorm, maar lijkt zich nu weer langzaam terug te knokken in het eerste van i Nerazzurri. Volgens zijn broer kan het ook niet anders dan dat Kondogbia snel een dragende kracht wordt in het Giuseppe Meazza.

“Geoffrey is mentaal ijzersterk, daar ben ik van onder de indruk. Hij ging van huis toen hij 11 jaar oud was en wordt nu op zijn 23e voor de tweede keer vader”, vertelt Evans Kondogbia, die zelf als spits in de Serie D actief is, aan So Foot. “De vergelijkingen met Paul Pogba? Het zijn twee verschillende spelers, maar ik kan niet alle kranten op de wereld bellen om dat uit te leggen.”

“Pogba is op zijn positie de beste speler ter wereld. Geoffrey komt daar vlak achter, samen met Toni Kroos en Sergio Busquets”, gaat de broer van de Inter-middenvelder verder. “Zijn relatie met De Boer? Toen hij dat doormaakte, vroeg ik hem wat er gebeurd was. Hij antwoordde toen: ‘Niets, het is een goede coach. Ik paste gewoon niet in zijn plannen’.”