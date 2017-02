Afrikaanse bond beloont Ajacied Traoré voor Afrika Cup-optreden

Bertrand Traoré schopte het met Burkina Faso tot een derde plaats op de Afrika Cup, nadat de troostfinale met 1-0 van Ghana werd gewonnen. De Ajacied speelde eerder in de halve finale tegen Egypte nog een negatieve hoofdrol door de beslissende penalty te missen, maar dat heeft de Afrikaanse voetbalbond er niet van weerhouden hem toch een mooie bekroning van het toernooi te geven.

Traoré heeft namelijk een plekje gekregen in het ‘Team van het Toernooi’ dat de CAF na afloop van de finale tussen Kameroen en Egypte opstelde. De Chelsea-huurling maakte met een goal en een assist in zes wedstrijden genoeg indruk om als rechtsbuiten in het droomelftal te worden geposteerd.

Christian Bassogog werd uitgeroepen tot ‘Speler van het Toernooi’. De 21-jarige aanvaller van Kameroen was een van de grote revelaties van het toernooi en een dragende kracht achter het succes van het West-Afrikaanse land.