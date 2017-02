VIDEO - Het fraaie stiftje van Toivonen en nog vier topgoals uit de Ligue 1

Er stonden afgelopen weekeinde een aantal mooie wedstrijden op het programma in de Ligue 1. AS Monaco versloeg OGC Nice in de strijd om de koppositie met 3-0, mede door een treffer van Falcao. Ex-PSV'er Ola Toivonen was met een mooie stift trefzeker voor Toulouse, dat Angers met 4-0 versloeg. Er werd er lustig op los gescoord in de Franse competitie, maar dit waren de vijf mooiste treffers van het weekeinde.