‘Jeroen Zoet heeft een opvallend laag reddingspercentage’

Afgelopen weekend vond speelronde 21 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat zich daar afspeelt en na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag een overzicht van de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten.

Afgelopen weekend speelronde 21, wat vond je ervan?

Een aantrekkelijke ronde waar van alles in zat! Met 27 doelpunten gemiddeld drie goals per wedstrijd, 33 gele kaarten en uiteindelijk maar liefst zes rode! Die van Bram Castro was het meest besproken, want dat leek wel erg zwaar bovenop de penalty. Ik ben benieuwd of daar nog wat aangedaan zal worden. Uiteindelijk won Heracles overigens alsnog verrassend met 1-3 op bezoek bij Willem II. In de top drie werd uiteindelijk door allemaal gewonnen. Wel hebben we met FC Utrecht voorlopig een nieuwe nummer vier.

Bij welke wedstrijden ben je zelf geweest?

Zaterdagavond was ik bij PSV tegen AZ. Een belangrijke wedstrijd voor het team van Cocu, want met acht punten achterstand op Feyenoord kunnen ze zich geen verliesbeurt meer permitteren. Daarnaast kon het clubrecord gebroken worden door 24 uitduels ongeslagen te blijven. In het eerste kwartier wist PSV meteen twee keer te scoren in de persoon van Jetro Willems. Ook Luuk de Jong maakte na 740 minuten weer een keer treffer. Beide heren waren na afloop dan ook tevreden.

Het werd uiteindelijk 2-4, kon je goed merken dat Haps en Weghorst niet meededen?

Ridgeciano Haps werd vervangen door de net 17-jarige Owen Wijndal. Die deed het heel behoorlijk. Aad de Mos noemde hem vervolgens meteen de ideale opvolger voor Jetro Willems, maar dat slaat op basis van dit duel natuurlijk nog helemaal nergens op. Wout Weghorst werd vervangen door Fred Friday en die maakte er twee, dus aan de schorsingen lag het niet per se. Iliass Bel Hassani mocht overigens weer een keer op tien spelen en dat kwam zijn humeur wel aardig ten goede.

PSV pakte dus de volle punten en toen was het zondag de beurt aan Ajax en Feyenoord?

Yes, Ajax moest de lange busreis maken naar Kerkrade en trad daar opnieuw aan met Justin Kluivert in de basis. Hij mocht onder het toeziend oog van zijn vader én Nicolas Anelka zijn kunsten ruim een uur laten zien. Ondanks een paar goede acties won hij slechts twee van zijn twaalf duels en leidde 17 van zijn 34 contacten tot balverlies. Ajax won overigens wel gewoon met 0-2 en Amin Younes maakte na een bal op de lat eindelijk weer eens een doelpunt na een reeks van 46 mislukte doelpogingen.

En bij FC Twente tegen Feyenoord ben je zelf wezen kijken?

Ja! Ik was dit jaar voor de tweede keer te gast in Enschede en ik moet zeggen dat je daar bijzonder warm onthaald wordt, zo onderschreef ook voormalig Twentenaar Karim El Ahmadi. Hij keerde terug van de Afrika Cup en was bijzonder content met het feit dat zijn ploeg in zijn afwezigheid negen punten had gehaald in de competitie. Zijn plek in het elftal ging ten koste van Jens Toornstra, die daar natuurlijk niet enorm over te spreken was. Beide doelpunten vielen overigens pas toen hij inmiddels wel binnen de lijnen stond.

Kreeg FC Twente zondagmiddag te weinig?

Het eerste uur was FC Twente heel behoorlijk en werd het tweemaal onterecht terug gefloten voor buitenspel. Halverwege de tweede helft was het team echter kapot en kon Feyenoord de ban breken. Toch doen de Tukkers het ver boven verwachting dit seizoen en is de achterban trouw en trots. Bij het benzinestation werd ik nog aangesproken door een pompwachter die stralend vertelde hoe hij ’s middags had genoten. Dat er gistermiddag iemand een politiek spandoek ophangt, is wat mij betreft ook niet meer dan een incident. Zonde dat dat zo veel aandacht krijgt. Overigens speelde Nick Marsman gistermiddag alweer zijn honderdste wedstrijd voor FC Twente!

In het begin oogde Marsman nog wel eens onzeker, gaat het nu veel beter?

Volgens de statistieken in elk geval wel. Opta zet wekelijks alle feiten op een rijtje en qua reddingspercentage staat hij dit seizoen achtste, net als de club nu op de ranglijst. Brad Jones en André Onana staan trouwens bovenaan, terwijl Jeroen Zoet het naast zijn lage aantal tegendoelpunten ook met een opvallend laag reddingspercentage moet doen.