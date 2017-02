‘Als ik veel schoppen krijg, geeft het me een gevoel dat ik goed speel’

De verdediger van Arsenal hadden zaterdag handen en voeten nodig om Eden Hazard af te stoppen. Zelfs dat was niet genoeg, want de aanvaller scoorde één keer voor Chelsea. De Belg vindt de schoppen die hij moet incasseren van de verdedigers in de Premier League niet erg.

“Ik zeg niet dat ik ervan houd om geschopt te worden, maar het is goed om te voelen dat ik in de wedstrijd zit. Een motivatie”, zegt Hazard in de Engelse media. “Als tegenstanders me niet raken, zegt het me dat ik het niet goed doe. Dat is geen goed teken. Als ik veel schoppen krijg, geeft het me een gevoel dat ik goed speel.”

Twee seizoenen geleden werd Hazard gekozen tot beste speler van de Premier League. De Belgische aanvaller denkt dat hij dit seizoen beter is. “Met meer ervaring speel je beter. Ik denk ook dat we beter in vorm zijn als team, niet alleen ik. Ik ben het type speler dat wat uitprobeert als hij de bal krijgt. In het verleden raakte ik de bal nog weleens twintig of dertig minuten niet, nu probeer ik de bal de hele tijd te raken.”