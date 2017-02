Ajax laat voormalig Feyenoord-talent eerste contract ondertekenen

Noa Lang heeft maandag zijn eerste contract bij Ajax getekend, zo hebben de Amsterdammers via de officiële kanalen laten weten. De middenvelder ligt nu tot medio 2019 vast in de Amsterdam ArenA.

Lang maakt in het huidige seizoen deel uit van de selectie van de het Onder-19-elftal van de nummer twee van de Eredivisie, waar hij doorgaans kan rekenen op een basisplaats. Naast het middenveld kan het zeventienjarige talent ook op de flanken uit de voeten.

De in Capelle aan de IJssel geboren voetballer startte zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2013 volgde de overstap naar aartsrivaal Ajax.