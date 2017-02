‘Dolberg komt gewoon niet aan de bal en dat is te weinig voor een spits’

Na een flitsende start van het seizoen, heeft Kasper Dolberg het even moeilijk bij Ajax. Willem Kieft vindt dat de jonge Deen te weinig brengt in de punt van de aanval van de Amsterdammers. Volgens de analist is de spits in sommige wedstrijden onzichtbaar, wat voor iemand op zijn positie niet kan.

“Natuurlijk heeft Dolberg heel veel kwaliteiten. Dat zie ik ook wel. Maar ik zie het soms ook hele wedstrijden niet”, stelt de oud-spits van onder meer Ajax en PSV bij het programma Rondo van Ziggo Sport. “Dan kun je wel zeggen: hij is jong. Maar we zijn allemaal jong geweest. Bij Van Basten zag ik bijvoorbeeld altijd weer die flits in een wedstrijd. Dolberg komt gewoon niet aan de bal en dat is te weinig voor een spits. Hij wint momenteel bijna geen duel."

“Ik vind dat Dolberg echt te weinig brengt. Dat is al maanden zo. Vorige week tegen Beugelsdijk, met alle respect of niet met alle respect, kon hij dan weer wat laten zien. Maar ik mis bij hem gewoon een bepaalde agressiviteit, felheid en wil om duels te winnen”, besluit de analist. Dolberg verzorgde afgelopen zondag in het gewonnen uitduel tegen Roda JC de assist op de openingstreffer van Davy Klaassen.