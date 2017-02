Voormalig Heerenveen-aanvaller trekt naar Spaanse tweededivisionist

Real Zaragoza heeft zich versterkt met Georgios Samaras, zo meldt de club via officiële kanalen. De Griekse aanvaller, die in het verleden uitkwam voor sc Heerenveen, tekent in Spanje in principe een contract tot het einde van het seizoen. Alleen de medische keuring kan een overgang nog dwarsbomen.

De laatste club van Samaras was Rayo Oklahoma City, een Amerikaans filiaal van het Spaanse Rayo Vallecano. In januari werd bekend dat die club niet meer uit zou komen in de North American Soccer League, waardoor alle spelers transfervrij vertrokken. Real Zaragoza, uitkomend op het tweede niveau in Spanje, heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt en gaat Samaras voor een half jaar vastleggen.

De aanvaller vertrok anderhalf jaar geleden uit Europa en speelde, voordat hij in de Verenigde Staten terechtkwam, in Saudi-Arabië voor Al-Hilal. Samaras speelde zes seizoenen in Heerenveen en vertrok vanuit Friesland naar Manchester City. Vervolgens speelde hij lange tijd voor Celtic en nog één seizoen voor West Bromwich Albion, voordat Europa voorlopig achter zich liet.