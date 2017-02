Zlatan mikt op meer dan 20 treffers: ‘Iets dat ik ieder jaar doe, niks nieuws'

Zlatan Ibrahimovic werd zondag de oudste speler ooit die meer dan vijftien doelpunten weet te maken in de Premier League. In vier van zijn afgelopen vijf seizoenen kwam het doelpuntentotaal van de Zweed boven de twintig doelpunten uit en ook dit jaar denkt hij dit aantal te kunnen halen.

“Ik heb een aantal doelpunten in mijn hoofd, maar ik ga het niet zeggen. We zijn er nog niet in ieder geval”, zegt Ibrahimovic tegen Sky Sports. “Het is iets dat ik ieder jaar doe, niks nieuws. Ik blijf doelpunten produceren, vorig jaar waren het er 27. De statistieken zijn nu hetzelfde als vorig jaar.”

Met de overwinning op Leicester City heeft Manchester United definitief de aansluiting gevonden met de plaatsen die aan het einde van het seizoen recht geven op deelname aan de Champions League. “Het was een behoorlijk gat twee maanden geleden, nu is het kleiner. Ik denk dat we onze eigen vijand zijn. Als we alle punten gepakt die we hadden moeten pakken, was de situatie nu heel anders geweest. We kijken naar de andere ploegen en hopen dat zij punten laten liggen.”

Met zijn 35 jaar en 125 dagen is Zlatan Ibrahimovic de oudste speler ooit die 15 Premier League-doelpunten maakt in een seizoen! #held #ibrahimovic #ibracadabra #leeftijdismaareengetal #mufc Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 5 Feb 2017 om 9:28 PST