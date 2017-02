‘Ajax verloor hier, PSV moet nog en wij winnen gewoon’

Feyenoord had het zondagmiddag lang lastig op bezoek bij FC Twente, maar na de 0-1 van Eric Botteghin liep de koploper toch nog uit naar een comfortabele 0-2 overwinning. Doordat Ajax eerder op de middag al won van Roda JC Kerkrade, blijft de Rotterdamse voorsprong van vijf punten intact. Eljero Elia denkt dat zijn ploeg goede zaken heeft gedaan in de strijd om het kampioenschap.

“Ajax verloor hier, PSV moet hier nog naar toe. En wij winnen hier gewoon”, glundert hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Ja, het was kielekiele, maar we doen het wel weer hè. Of dat een tik is voor de concurrentie? Onbelangrijk joh, wij kijken echt alleen naar onszelf. En dan zie je toch echt een reeks mooie overwinningen.”

Elia speelde zelf in het verleden voor de Tukkers en ging onder een luid applaus van het thuispubliek het veld af: “Ik heb hier mooie tijden meegemaakt en ik heb veel liefde voor deze club. Dat ze dit voor mij doen is prachtig. Het is voor mij in alle opzichten de perfecte middag geworden”, laat hij zijn waardering blijken tegenover De Telegraaf.