Lyon dreigt sterspeler kwijt te raken: ‘Ik heb een nieuwe omgeving nodig’

Alexandre Lacazette speelt al jaren een belangrijke rol bij Olympique Lyon. Afgelopen twee seizoenen maakte hij meer dan twintig competitiedoelpunten en ook dit jaar lijkt het totaal boven dat aantal uit te gaan steken. De spits zegt nu toe te zijn aan een nieuwe stap in zijn carrière.

“Ik denk dat de juiste tijd is gekomen om te vertrekken. Komende zomer heb ik een andere omgeving nodig en wil ik nieuwe dingen ontdekken. Als voetballer wil ik beter worden en stappen vooruit maken”, zegt Lacazette tegen Canal+. “Ik blijf werken in de hoop dat zich komende zomer mooie kansen aan gaan dienen.”

Afgelopen winter was er al een club die zeventig miljoen euro over had voor Lacazette, maar Olympique Lyon liet hem niet vertrekken. Onder meer Arsenal, Liverpool en West Ham United zouden geïnteresseerd zijn. Voormalig ploeggenoot Samuel Umtiti vertrok afgelopen zomer naar Barcelona. “Dat is een grote club. Zij hebben hele grote spelers in de aanval, het zou een droom zijn. Dat zou prachtig zijn, maar ik ga niet zeggen dat ik de plek van Luis Suárez over kan nemen. Ik zou ooit graag voor Barcelona willen spelen.”