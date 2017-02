Feyenoord haalde bewust geen spelers: ‘Steken ons niet meer in de schulden’

Feyenoord hield zich tijdens de afgelopen transferwindow zeer rustig. De Rotterdammers zagen geen spelers komen of vertrekken, terwijl er nog werd gezegd dat er wellicht nog een stand-in voor Karim El Ahmadi gehaald moest worden. Hugo Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Martin van Geel geen risico wilde nemen.

Borst liep Van Geel tijdens een wedstrijd tussen Sparta onder 19 en Feyenoord onder 19 tegen het lijf. “Ik vroeg aan Martin van Geel of hij er verstandig aan deed geen extra middenvelder aan te trekken nu het landskampioenschap gloorde, eentje die even goed was als El Ahmadi, Toornstra en Vilhena. Met deze voorsprong is een sterke bank een garantie op de titel”, schrijft de columnist. “De technisch directeur schudde zijn hoofd. Zeg maar wie dan?.

“Ik zei dat ik aannam dat Feyenoord over genoeg namen beschikt die Feyenoord kunnen versterken”, gaat Borst verder, die een duidelijk antwoord van Van Geel kreeg. Tuurlijk hebben we die. Maar die zijn jong en dus nog niet zo goed als de spelers die jij net noemt. Of ze zijn te duur. De meeste spelers zijn voor Feyenoord onbetaalbaar. We schrijven zwarte cijfers, meer dan een paar miljoen kunnen we nu niet investeren – nou, daar haal je geen grootheid voor en in de schulden steken we ons niet meer. Dat is een bewuste keuze. Dat klonk verstandig.”