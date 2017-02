Mourinho ‘beschermde’ miljoenenaankoop: ‘Hij nam in die tijd dingen op'

Henrikh Mkhitaryan maakt de laatste weken indruk bij Manchester United en tekende zondag voor een treffer in het duel tegen Leicester City. In het begin van het seizoen ontbrak de Armeniër nog in de selectie van the Red Devils. Volgens trainer José Mourinho was dat om hem te beschermen.

“Vanuit jullie perspectief stoort een manager een speler door hem niet te laten spelen”, vertelt Mourinho op een persconferentie. “Soms laten we spelers niet spelen om hen te beschermen. Mkhitaryan was zo’n geval. Hij nam dingen op en nu zie ik niet alleen de geweldige dingen op het veld, die jullie ook zien. Ik zie ook andere dingen die ik graag wil zien, Mkhitaryan speelt heel, heel goed.”

Ook Zlatan Ibrahimovic pikte zondag een doelpunt mee in het King Power Stadium. Mkhitaryan is onder de indruk van de Zweedse spits. “Dit is Zlatan Ibrahimovic, van hem verwacht je dit spel. Het zou me niet verbazen als hij dit seizoen 30 of 35 doelpunten maakt, of zelfs meer. Iedereen weet dat hij een sterspeler is en ik ben blij dat hij blijft scoren”, zegt de Armeense middenvelder tegen MUTV.