Internazionale klopt met negentig miljoen aan bij Bayern

Komende tijd tijd gaat blijken of Henk Veerman, Lucas Bijker en Luciano Slagveer na dit seizoen bij sc Heerenveen blijven. Het drietal beschikt over een aflopend contract en de Friese club gaat zich op korte termijn buigen over contractverlengingen. (Omrop Fryslan)