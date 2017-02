Vrouw Tosic haalt uit naar provocerende Van Persie: ‘Breek een been!’

Robin van Persie heeft zich zondag niet zo populair gemaakt bij de fans en spelers van Besiktas. De Nederlander scoorde het enige doelpunt in de stadsderby voor zijn club Fenerbahçe, maar was ook betrokken bij tal van incidenten. Dusko Tosic werd voor een vermeende kopstoot aan de aanvaller uit het veld gestuurd, tot ongenoegen van zijn vrouw, die zich beklaagde op Twitter.

De verdediger liet zich provoceren en deelde toen een lichte kopstoot uit. Van Persie ging als een stervende zwaan naar de grond en Tosic kreeg vervolgens een rode kaart. Hij wachtte vervolgens in de catacomben nog op de Nederlandse aanvaller, maar werd door de politie naar zijn eigen kleedkamer begeleid. Het was niet het enige incident rond Van Persie, want hij maakte ook gebaren richting het publiek van Besiktas en juichte provocerend na zijn doelpunt tegenover Oguzhan Özyakup.

Daardoor maakte Van Persie zich niet populair bij de fans van Besiktas en zeker niet bij de vrouw van Tosic. Jelena Karleusa, in het dagelijks leven zangeres, liet er via een inmiddels verwijderde tweet geen misverstand over bestaan. “R. van Persie is een stupid motherf*cker. Breek een been, klootzak”, twitterde Karleusa zondagavond.