‘Ik was iets te gespierd en moest van AZ tijdelijk stoppen met krachttrainen’

Fred Friday werd afgelopen zomer voor anderhalf miljoen euro overgenomen door AZ van Lilleström SK. In zijn eerste seizoen in Alkmaar heeft hij het niet makkelijk. De twee doelpunten die hij zaterdag maakte tegen PSV, waren dan ook meer dan welkom. De Nigeriaanse spits begint zich beter op zijn plek te voelen in de Eredivisie en zegt ‘aardig gewend’ te zijn.

Friday heeft in Nederland een nieuw leven moeten opbouwen. “Toen ik in 2013 vanuit Nigeria naar Noorwegen verhuisde, heb ik het niet makkelijk gehad. Dat was hier in Nederland opnieuw het geval”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Ik moest wennen aan een nieuwe manier van leven en spelen, maar ook aan de mensen. Daar heb ik een weg in moeten vinden. Inmiddels ben ik aardig gewend en zie ik deze plek als m’n nieuwe thuis.”

Lichamelijk gezien staat hij er ook beter voor dan toen hij zich afgelopen zomer in Alkmaar meldde. “Ik was gewend om ontzettend veel te trainen in de sportschool. Daardoor was ik iets te gespierd geworden en moest ik van AZ tijdelijk stoppen met krachttrainen. Daar pluk ik nu de vruchten van.”