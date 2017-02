‘In de race om de titel gaat het vanaf nu tussen Ajax en Feyenoord’

Hoewel PSV afgelopen zaterdag met 2-4 won op bezoek bij AZ, doen de Eindhovenaren volgens Willem van Hanegem niet meer mee om het kampioenschap. De Kromme verwacht dat de titelstrijd alleen nog maar gaat tussen koploper Feyenoord en achtervolger Ajax. De oud-international hoopt op het kampioenschap van de Rotterdammers, maar houdt iedere week weer zijn hart vast.

“Normaal gesproken denk je bij een koploper met vijf punten voorsprong en nog maar twee écht zware wedstrijden voor de boeg (PSV thuis en Ajax uit) dat het kampioenschap bijna binnen is”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Maar bij Feyenoord denk je toch: Het kan nog fout aflopen, iedere week weer. Al speelt Ajax, de nummer twee, op dit moment ook een stuk minder makkelijk dan eerder dit seizoen, wat voor Feyenoord dus echt goed nieuws is.”

Van Hanegem schrijft PSV af voor de titelrace. De achterstand van het team van Phillip Cocu op die van Giovanni van Bronckhorst is acht punten met nog dertien wedstrijden te gaan. “In de race om de titel gaat het vanaf nu tussen Ajax en Feyenoord”, aldus Van Hanegem. “Volgende week speelt Ajax thuis tegen Sparta en Feyenoord in de Kuip tegen Groningen. Ik denk dat Sparta er slechter aan toe is dan Groningen. En Feyenoord, dat de eerste wedstrijd van dit seizoen nog in Groningen met 0-5 won, moet vooral niet denken dat het thuis weer zo gemakkelijk zal gaan. Aan de andere kant geloof ik niet dat Feyenoord dit seizoen in de Kuip nog zal verliezen.”