Twente weigerde Russische overname: ‘Er is niet gesproken over geld’

Twee partijen uit Rusland hebben afgelopen zomer geïnformeerd naar de mogelijkheden om FC Twente over te nemen. Dat vertelde commercieel en tevens technisch directeur Jan van Halst zondagavond bij het programma Rondo op Ziggo Sport.

"In de crisistijd, afgelopen zomer, hebben twee partijen uit Rusland zich gemeld. Vlak voordat het bijna mis ging bij ons", aldus Van Halst. "Ze zeiden tegen ons: we willen nu wel snel de club overnemen. Dat was bij ons niet im frage. Er is helemaal niet gesproken over geld. Dus bedragen weet ik helemaal niet."

Waar Twente de overnamen liet varen, ging Roda JC onlangs wél in zee met een nieuwe eigenaar. De club uit Limburg is deels in handen gevallen van de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev.