Fans bezorgen Kluivert ‘kippenvel’: ‘Het zal hem nóg meer motivatie geven’

Patrick Kluivert zat zondagmiddag in Kerkrade op de tribune om zijn zoon Justin in actie te zien bij Ajax tegen Roda JC (0-2). De technisch directeur van Paris Saint-Germain had graag eerder naar zijn zoon in de hoofdmacht komen kijken, maar zijn werkzaamheden in Parijs stonden die wens in de weg. Na slechts een paar uur slaap reisde vader Kluivert zondagochtend in alle vroegte af naar Kerkrade.

Zaterdagavond zat Kluivert nog op de tribune in Dijon, waar PSG met 1-3 won. Diep in de nacht kwam hij thuis in Parijs. “Ik was half vier thuis, heb nog wel even op bed gelegen, maar moest alweer om half zeven de trein naar Brussel pakken”, zegt Kluivert in gesprek met De Telegraaf. “In België werden Rossana, Shane en ik opgewacht door de rest van de familie.”

Kluivert wilde eigenlijk al komen kijken toen zijn zoon tegen ADO Den Haag in de basis mocht starten. “Maar toen werd dezelfde avond de topper PSG-Monaco gespeeld en dus kon ik niet weg”, aldus de oud-international. “Ik ben tevreden hoe Justin heeft gespeeld. Natuurlijk lukte er een aantal acties niet, maar Just deed ook een aantal goede dingen. Hij is jong, moet wat stabieler worden en zit middenin dat leerproces. Ik ben er trots op wat hij al heeft bereikt en dat kan alleen nog maar beter worden.”

Hoewel zijn zeventienjarige zoon de wedstrijd niet uitspeelde, beleefde vader Kluivert en zijn familie een mooie middag. “Uit het uitvak klonk ’Kluivert, Kluivert, we worden kampioen’. Dan heb ik kippenvel. Het geeft zo’n warm gevoel als ze dat voor je zoon scanderen. Het zal hem nóg meer motivatie geven zijn uiterste best te doen.”