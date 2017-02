Depay stelt teleur bij kostbare nederlaag van gefrustreerd Lyon

Olympique Lyon is het zicht op de top drie van Frankrijk kwijtgeraakt. De nummer vier van de Ligue 1 ging zondag in de Derby du Rhône met 2-0 onderuit bij Saint-Étienne en heeft nog maar een punt voorsprong op de nummer vijf, terwijl het gat met OGC Nice en Paris Saint-Germain is opgelopen tot twaalf punten. Les Gones, die het duel met negen man afsloten, verloren voor de tweede keer op rij. Memphis Depay werd in de tweede helft naar de kant gehaald.

Het optreden van Depay duurde 65 minuten; daarna werd de vleugelaanvaller gewisseld voor Mathieu Valbuena. De Nederlander was niet gelukkig in zijn acties en leed veel balverlies. Overigens presteerde heel Olympique Lyon onder de maat. Verdediger Emanuel Mammana werd na negen minuten op een onhandige positie aangespeeld door Mapou Yanga-Mbiwa en liet de bal van zijn voet springen, waarna Saint-Étienne kon profiteren. Het was uiteindelijk Kévin Monnet-Paquet die de trekker overhaalde. Les Verts sloten de eerste helft af met een verdiende 2-0 ruststand, want Romain Hamouma sloeg halverwege het eerste bedrijf toe.

Saint-Étienne was er razendsnel uit na balverlies van Olympique Lyon en op aangeven van Alexander Söderlund kon Hamouma afstormen op doel. Hij omspeelde de uitgekomen keeper Anthony Lopes en rondde af in een leeg doel. De bezoekers hadden weliswaar veel balbezit, maar konden de voorsprong van de nummer vijf van Frankrijk zelden in gevaar brengen. Olympique Lyon raakte steeds meer gefrustreerd en dat kwam in de blessuretijd tot uiting, toen Rachid Ghezzal zijn tweede gele kaart kreeg en Corentin Tolisso meteen mocht inrukken na een spijkerharde tackle op Fabien Lemoine.