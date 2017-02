Cuadrado beslist spannende Derby d'Italia met wereldgoal

Juventus heeft voor de 28ste keer op rij gewonnen voor eigen publiek in de Serie A. In een onderhoudende Derby d'Italia tegen Internazionale werd Juan Cuadrado de matchwinner met een wereldgoal in de slotfase van de eerste helft. Koploper Juventus breidt het gat met nummer twee Napoli weer uit naar zes punten; Internazionale staat vijfde.

De Serie A noteerde deze speelronde al uitslagen als 1-7 en 2-6 en ook in Turijn verveelden de supporters zich geen moment. De eerste helft was een spectaculair voetbalgevecht, waarin het spel op en neer golfde. De apotheose kwam voor de rekening van Cuadrado. De buitenspeler van Juventus nam de bal van grote afstand op de slof na een afgeslagen hoekschop. Zijn kanonskogel was Samir Handanovic te machtig. De doelman van Internazionale was in de eerste helft al een aantal keer op de proef gesteld, bijvoorbeeld toen Paulo Dybala al na twee minuten een omhaal in zijn richting afvuurde.

De toon was daarmee gezet. Diezelfde Dybala was na twaalf minuten nog dichter bij een doelpunt: een fraai indraaiend schot vanaf de rand van het zestienmetergebied spatte uiteen op de lat. Aan de overzijde zoefde een pegel van João Mário rakelings langs de paal; Gianluigi Buffon stond als aan de grond genageld. Er volgden nog kansen aan weerszijden en Mauro Icardi vroeg tevergeefs om een strafschop. Mario Mandzukic dook na een voorzet van Cuadrado naar de bal en kopte op de paal.

Het leek erop dat de eerste helft doelpuntloos zou eindigen, maar daar bracht Cuadrado dus verandering in met zijn zondagsschot. Dat was zijn eerste doelpunt van het seizoen; in het verleden had hij reeds tweemaal van buiten het strafschopgebied gescoord tegen Internazionale. In de tweede helft zette Juventus aan in de jacht naar meer. Een van richting veranderd schot van Samir Khadira zeilde net naast en de voet van Handanovic voorkwam een doelpunt van Miralem Pjanic, na voorbereidend werk van Gonzalo Higuaín.

Internazionale oogde op zijn beurt slordig en machteloos. Ruim twintig minuten voor tijd volgde een mogelijkheid voor Icardi, die voor eigen succes ging in plaats van de meegelopen Éder te bedienen. Het afstandsschot van de Argentijn leverde niets op. Inter scoorde dit seizoen vaker dan elke andere ploeg in het laatste kwartier, maar in het Juventus Stadium zat het er niet in. Handanovic zorgde ervoor dat Higuaín de schade niet nog groter maakte; ook Mandzukic dwong de keeper tot een uitstekende redding. Ivan Perisic kreeg diep in de blessuretijd een directe rode kaart voor protesteren.