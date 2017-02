‘Twee keer onterecht afgevlagd en Jörgensen nam de bal met de hand mee’

FC Twente hield zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord lang gelijke tred met de koploper, maar kon niet voorkomen dat de Rotterdammers in de slotfase alsnog met de zege aan de haal gingen. Door doelpunten van Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen werd het 0-2 in de Grolsch Veste. Twente-coach René Hake zag hoe zijn ploeg Feyenoord het vuur aan de schenen legde.

"We hebben er een echte wedstrijd van kunnen maken. We stonden goed georganiseerd en gaven vrijwel niets weg, terwijl we er zelf een paar keer goed uitkwamen", vertelde de trainer van de Tukkers in gesprek met FOX Sports. "Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar als ik kijk naar hoe we ons gepresenteerd hebben vandaag ben ik wel heel trots op de ploeg. Ook na de 1-0 van Feyenoord gaven we niet op en hadden we nog kunnen scoren."

Hake toonde zich minder gelukkig met het optreden van de arbitrage. "We werden twee keer onterecht afgevlagd vanwege buitenspel. Daar hadden we meer uit kunnen halen", vervolgde de oefenmeester, die van mening was dat de 0-2 van Jörgensen niet toegekend had mogen worden door scheidsrechter Dennis Higler. "Volgens mij nam hij de bal met de hand mee."