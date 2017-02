Aboubakar schiet Kameroen na fraaie actie naar vijfde Afrika Cup-winst

Kameroen heeft zondag in Libreville voor de vijfde keer in de historie beslag gelegd op de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Hugo Broos kwam tegen zevenvoudig winnaar Egypte op achterstand, maar kantelde de wedstrijd. Vincent Aboubakar werd de held van Kameroen met een beslissende doelpunt in minuut 89.

Egypte had binnen twee minuten al op voorsprong kunnen komen. Mohamed Salah lanceerde Abdallah Said, wiens poging werd gekeerd door doelman Fabrice Ondoa. Vervolgens leunde Egypte achterover en mocht Kameroen het spel maken, maar toch waren het de Farao's die halverwege de eerste helft toesloegen. Salah bediende Mohamed Elneny en de verdedigende middenvelder van Arsenal stond volledig vrij. Met een hard schot in het dak van het doel verschalkte hij Ondoa in de korte hoek.

Kameroen speelde de bal geduldig rond en wachtte op een beslissende fout van Egypte. Die kwam er niet meer in de eerste helft. In de tweede helft zetten de Ontembare Leeuwen meer druk en dat resulteerde na een klein uur spelen in de gelijkmaker. Nicolas N'Koulou torende boven zijn bewaker uit na een voorzet van Benjamin Moukandjo en kopte raak. Een verlenging leek vervolgens noodzakelijk, nadat Kameroen meerdere kansen onbenut liet.

Zo hadden N'Koulou, Jacques Zoua en Moukandjo geen succes in de afronding. Het was uiteindelijk Aboubakar die het verschil maakte. De aanvaller, ingevallen aan het begin van de tweede helft, kreeg een lange bal van achteruit en nam het leer fraai mee tussen drie verdedigers. Met een snoeiharde volley schoot Aboubakar zijn land naar de vijfde eindzege op het continentale toernooi en de eerste sinds 2002.