‘Journalisten vragen het constant, maar de spelers zijn blij met me’

Leicester City hield zondag veertig minuten stand tegen Manchester United, maar na het openingsdoelpunt van Henrikh Mkhitaryan was het verzet gebroken. Zlatan Ibrahimovic maakte er kort daarna 0-2 van en na rust bepaalde Juan Mata de eindstand. Hoewel landskampioen Leicester in degradatiegevaar verkeert, voelt trainer Claudio Ranieri het vertrouwen van de spelers.

"Journalisten vragen continu of de spelers nog wel blij met me zijn, maar ik kan verzekeren dat ze dat zijn", vertelt Ranieri, wiens ploeg slechts twee van de laatste vijftien competitieduels won. "Tot het eerste doelpunt zaten we goed in de wedstrijd. We speelden volgens onze filosofie en we probeerden druk te zetten. We doen het samen. Ik heb het volledige vertrouwen in mijn spelers en de spelers hebben ook vertrouwen in mij."

Ranieri constateerde dat Leicester in een tijdsbestek van twee minuten instortte als een kaartenhuis. "Dat is ongelooflijk. We stonden in de eerste veertig minuten heel solide tegen een goede ploeg. Na het doelpunt gingen we bij de pakken neerzitten en ik weet niet waarom", baalt de succestrainer van vorig seizoen in gesprek met Sky Sports. "Normaal gesproken geven we nooit op, maar het vertrouwen is op dit moment niet groot." Leicester staat zestiende, maar is slechts één punt verwijderd van de rode streep.