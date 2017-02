Van Persie speelt met theater, doelpunt en viering hoofdrol in absurd gevecht

Fenerbahçe heeft zich in een absurde wedstrijd geplaatst voor de kwartfinale van het Turkse bekertoernooi. Het team van Dick Advocaat won met 0-1 van stadsgenoot Besiktas door een doelpunt van Robin van Persie, dat werd voorbereid door Jeremain Lens. Bij de thuisploeg had Ryan Babel een basisplaats. De wedstrijd werd ontsierd door bizarre incidenten binnen en buiten de lijnen.

Van Persie moet het de afgelopen maanden voornamelijk hebben van minuten in de bekertoernooien en had een basisplaats tegen Besiktas. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. In de slotfase van de eerste helft kwam de spits in botsing met Dusko Tosic. Scheidsrechter Ali Palabiyik floot voor een overtreding, maar daar nam Tosic geen genoegen mee. De verdediger kwam direct verhaal halen bij Van Persie. Hij deelde daarbij een lichte kopstoot uit en kreeg een directe rode kaart. De Nederlander ging na het geringe contact als een stervende zwaan naar de grond.

Tosic was furieus en moest gekalmeerd worden door ex-PSV'er Atiba Hutchinson; Van Persie daagde het Besiktas-publiek uit door zijn tong te tonen. De rode kaart en de bijbehorende taferelen waren het kookpunt van een verhitte eerste helft, waarin eigenlijk alleen doelpunten ontbraken. Ook in de pauze liepen de gemoederen hoog op. Bij het verlaten van het veld werd Simon Kjaer van Fenerbahçe in zijn gezicht gegrepen door Senol Günes, de trainer van Besiktas.

Het tweede bedrijf begon spectaculair. Moussa Sow zag een omhaal vanaf een meter of zes tegen de paal gaan. Fenerbahçe hoopte het numerieke overwicht te vertalen in een overwinning en slaagde daar uiteindelijk in dankzij Van Persie. De spits kreeg vanaf de rechterflank een lage voorzet van Lens en rondde af bij de tweede paal. Hij vierde zijn doelpunt voor de ogen van Oguzhan Özyakup, met wie hij in de eerste helft ook al ruzie had. In de slotfase werd Van Persie naar de kant gehaald.