‘Roda JC komt terug op besluit en wil zo snel mogelijk af van kunstgras’

Roda JC wil het kunstgras in het Parkstad Limburg Stadion zo snel mogelijk inruilen voor hybride gras, een combinatie van natuurgras (negentig procent) en kunstgras (tien procent). Volgens het Algemeen Dagblad wil de club uit Kerkrade het liefst volgend seizoen al spelen op de nieuwe grasmat. Mogelijk gaat dat problemen opleveren.

Algemeen directeur Wim Collard meldt tegenover de ochtendkrant dat de club in gesprek is met de gemeente Kerkrade, de eigenaar van het stadion. De nieuwe grasmat kan echter alleen gelegd worden als de ploeg van trainer Yannis Anastasiou zich direct veilig speelt of als laatste eindigt. In Kerkrade staat komende zomer namelijk het Wereld Muziek Concours op het programma, een evenement van drie weken lang dat wordt gehouden in het stadion van Roda JC. Het leggen van een nieuwe grasmat duurt minimaal acht weken en daarmee komt de club dan in knel met oog op het nieuwe seizoen.

Roda stapte in 2014 over naar kunstgras. Achterliggende gedachte was dat er dan onder alle weersomstandigheden getraind en gespeeld kon worden. Anastasiou sprak eerder zijn voorkeur voor natuurgras al uit. Een aantal van zijn spelers liep dit seizoen al blessures op doort het kunstgras.