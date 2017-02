Manchester United vergroot sportieve malaise Leicester en nadert aartsrivaal

Manchester United heeft zondag na drie gelijke spelen weer eens weten te winnen in de Premier League. De ploeg van José Mourinho was in het King Power Stadium veel te sterk voor Leicester City en heeft de aansluiting met de top vier daarmee weer gevonden: 0-3. Het verschil met nummer vijf Liverpool bedraagt nog maar één punt, terwijl the Mancunians inmiddels ook Arsenal en Manchester City in zicht hebben. Voor Leicester is het zo langzamerhand alarmfase één.

Na een moeizame openingsfase waarin Riyad Mahrez en Wes Morgan namens de thuisploeg gevaar stichtten, nam United het initiatief over. Nadat Marcus Rashford eerder nog twee goede kansen onbenut had gelaten, brak Henrikh Mkhitaryan drie minuten voor rust de ban voor de Engelse recordkampioen. De middenvelder toucheerde de bal net voordat Robert Huth kon ingrijpen en lanceerde zichzelf daarmee op een meter of veertig van het doel van Kasper Schmeichel. Mkhitaryan liet Morgan op volle snelheid zijn hielen zien en haalde vervolgens succesvol de trekker over.

United nam voorts nog in de eerste helft verder afstand van Leicester. Antonio Valencia bracht het leder in het strafschopgebied van the Foxes en bereikte Zlatan Ibrahimovic. De 35-jarige spits schoot droog raak en werd daarmee de oudste speler sinds de oprichting van de Premier League die in één seizoen vijftien keer doel treft. Het betekende voor Ibrahimovic tevens zijn twintigste goal in alle competities dit seizoen.

De bezoekers kwamen in het eerste bedrijf overigens goed weg na een grove charge van Juan Mata op Jamie Vardy. Hij kwam met gestrekt been in, maar scheidsrechter Anthony Taylor deed de overtreding af met een gele kaart. Diezelfde Mata bracht vlak na de thee de definitieve beslissing in het treffen aan. De Spanjaard ging een combinatie aan met Mkhitaryan en rondde vervolgens beheerst af. Nadien kreeg opnieuw Mata een uitstekende mogelijkheid om de score verder te verfraaien, maar de doelpuntenmaker toonde zich te nonchalant oog in oog met Schmeichel. Doordat ook Mahrez aan de andere kant miste, kwam het scorebord niet meer in beweging.