FC Utrecht neemt na overwinning vierde plaats over van Heerenveen

FC Utrecht is de nieuwe nummer vier van de Eredivisie. In de eigen Galgenwaard wonnen de Utrechters met 1-0 van sc Heerenveen, dat op basis van de tweede helft wellicht iets meer verdiend had. Beide ploegen eindigden het duel met tien man, na rode kaarten voor Sam Larsson en Andreas Ludwig.

Zoals de stand op de ranglijst doet vermoeden, waren beide ploegen aan elkaar gewaagd in de Galgenwaard. FC Utrecht begon iets scherper en feller aan het duel en probeerde de bezoekers onder druk te zetten. Heerenveen had het daar moeilijk mee, waardoor het met name in de beginfase teruggedrongen werd. Nadat Nacer Barazite nog in kansrijke positie faalde, was amper een minuut later wel raak. Andreas Ludwig kwam vrij in het strafschopgebied en schoof de bal onder Erwin Mulder door.

Na de openingstreffer kregen de Friezen iets meer grip op de wedstrijd, wat tot wat kansen leidde. Morten Thorsby raakte de paal, Arber Zeneli schoot voorlangs en Lucas Bijker kopte net over. Na rust namen de bezoekers het initiatief in handen. Yuki Kobayashi dook na een goede combinatie met Sam Larsson alleen op voor David Jensen, maar de Japanners stuitte op de doelman van FC Utrecht. Heerenveen ging naarmate de tweede helft vorderde meer druk naar voren zetten, wat de thuisploeg de kansen in de omschakeling bood.

Een kwartier voor tijd had Richairo Zivkovic de uitgelezen kans op de marge te vergroten. De spits schoot een voorzet van Giovanni Troupée echter voor open doel over. Heerenveen bleef aandringen, kreeg kansen, maar moest tien minuten voor tijd met tien man verder. Een oliedomme overtreding leverde voor Sam Larsson zijn tweede gele kaart op. Enkele minuten voor tijd werd het nog tien tegen tien, toen Andreas Ludwig van het veld werd gestuurd nadat hij op Martin Ödegaard was gaan staan. Ondanks dat Heerenveen via Luciano Slagveer en Reza Ghoochannejhad nog heel dichtbij de gelijkmaker was, hield FC Utrecht stand.