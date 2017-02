Celina reageert woest op spandoek: ‘Ik heb al mijn respect voor jullie verloren’

Voor FC Twente was de wedstrijd van zondagmiddag tegen Feyenoord er een om snel te vergeten. De club uit Enschede verloor in eigen huis kansloos van de koploper (0-2) en werd tot overmaat van ramp ook nog eens in diskrediet gebracht door een deel van de eigen aanhang.

Het thuisduel met Feyenoord ving aan met een door de Ultras van Vak P opgezette sfeeractie, waarna er een spandoek getoond werd waarop de tekst 'Kosovo is Serbia' te lezen was. Kosovo is door de meeste landen van de Verenigde Naties erkend als onafhankelijke staat, maar Servië weigert tot op de dag van vandaag om zijn voormalige provincie die status toe te kennen.

De wortels van Twente-aanvaller Bersant Celina liggen in Kosovo en hoewel de aanvaller ontbrak vanwege een schorsing, uitte hij tijdens de wedstrijd zijn woedde via social media. De huurling van Manchester City gaf op Twitter aan 'al zijn respect' voor de fans van de Tukkers te zijn verloren. Deze Tweet verwijderde hij kort daarna en schreef na de wedstrijd dat hij doelde op 'individuen'. Het doek is vlak voor rust door Twente verwijderd en de club heeft afstand genomen van de actie. Op de clubsite wordt gemeld dat een onderzoek is ingesteld.