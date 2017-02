Younes scoort na 46 doelpogingen: ‘Maar laten we het niet overdrijven’

Amin Younes maakte zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (0-2) zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen en daar had hij 46 doelpogingen voor nodig. De aanvaller was na afloop dan ook erg opgelucht.